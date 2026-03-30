OIJ confirma la identidad de otra de las víctimas del macabro triple homicidio descubierto en San Mateo de Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acaba de dar a conocer que ya lograron identificar a otro de los fallecidos relacionados con el triple homicidio descubierto el pasado sábado en San Mateo de Alajuela.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, confirmó dicha noticia e indicó que siguen trabajando para identificar a la tercera víctima mortal de ese hecho.

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Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux. (cortesía/Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux.)

“De momento, tenemos la identidad de dos personas: uno de apellido Castro y otro de apellido Jackson, que son los dos que tenemos. En cuanto al tercero estamos verificando todavía algunos detalles para poder establecer con claridad su identidad”, destacó Muñoz.

La primera persona la que hizo referencia Muñoz es Andrey Castro Bonilla, de 46 años, quien era el presidente del equipo de fútbol Municipal Puntarenas, además era dueño de otros negocios en Puntarenas, como un gimnasio, un lavacar y un restaurante.

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Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook.)

En cuando al hombre apellidado Jackson, trascendió que se trataría de un sujeto identificado como Iván Horacio Jackson Núñez, de 52 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 27 de marzo en Puntarenas.

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De momento la autoridades no han revelado mayores detalles sobre este hombre, ni la presunta relación que podría tener con Castro.

Además Muñoz indicó que el caso está siendo manejado de forma preliminar como un ajuste de cuentas.