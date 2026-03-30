Hermana de presidente del Municipal Puntarenas, asesinado en triple homicidio, le dedicó un desgarrador mensaje

La hermana de Andrey Castro Bonilla, uno de los hombres víctimas del macabro triple homicidio descubierto el pasado sábado en San Mateo de Alajuela, le dedicó un sentido y desgarrador mensaje para darle el último adiós.

La mujer, también apellidada Castro, usó su perfil de Facebook para publicar el mensaje, así como para dar a conocer los detalles sobre las honras fúnebres de su hermano, que se llevan a cabo la mañana de este lunes.

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“Incluso sabiendo que la vida un día termina, nunca estamos preparados para perder a alguien. Esta es la mejor descripción de Andrey, siendo feliz. Hoy pierdo un hermano, pero sé que Dios en su infinita misericordia le alcanzó y alcanzamos la vida eterna. Quienes le conocieron saben quién era y en su corazón, saben que la historia distorsionada vuela más que la realidad”, escribió la hermana de Andrey.

Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook.)

En esa misma publicación, donde posteó una foto de su hermano riendo, Castro dio a conocer que las honras fúnebres de Castro iniciaron a las 9 a.m. en el Centro Misionero Casa Bendición, en Fray Casiano de Puntarenas. Posteriormente, los restos de Andrey serán llevados al cementerio Valle de Paz, en El Roble de Puntarenas.

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La noticia sobre la muerte de Castro ha llamado mucho la atención, principalmente porque él era el presidente de la Asociación Deportiva Municipal Puntarenas Fútbol Club, equipo que compite en la segunda división b de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

El Municipal Puntarenas compartió esta imagen luego de conocerse el triple crimen (Cortesía/Cortesía)

Castro también es descrito como un conocido empresario en Puntarenas, que poseía varios negocios, como un gimnasio, un lavacar y un restaurante.

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El caso salió a la luz la mañana del pasado sábado, cuando el dueño de la finca en San Mateo de Alajuela encontró un Toyota Hilux volcado en un pequeño precipicio y al lado de este, los cuerpos de tres hombres maniatados con gazas plásticas y que tenían cinta adhesiva y bolsas plásticas sobre sus cabezas.

De momento, la Policía Judicial no ha identificado a los otros dos fallecidos, pero de forma extraoficial se habla de que uno de ellos podría ser un familiar muy cercano de Castro.