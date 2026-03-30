Cartago vuelve a teñirse de sangre tras cruel homicidio de un joven motociclista

La provincia de Cartago continúa desangrándose por la ola de violencia y muerte que la ha estado azotando en los últimos meses.

El hecho más reciente ocurrió la noche de este domingo, cuando un joven fue ejecutado por sicarios.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima mortal de este nuevo crimen fue un muchacho de apenas 21 años, identificado con el apellido Rivera.

De acuerdo con las autoridades judiciales, los hechos ocurrieron pasadas las 11:50 p.m. de este domingo en la localidad de San Vicente, en San Rafael de La Unión, zona por la que el joven pasaba en motocicleta.

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“Al parecer, este joven viajaba en una motocicleta cuando fue abordado por dos hombres, quienes también viajaban en motocicleta, y estos le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló la Policía Judicial.

Los sicarios se dieron a la fuga en una motocicleta. Foto Archivo.

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre el ataque armado, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena, Rivera ya no presentaba signos vitales.

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Según los investigadores que atendieron el caso, el muchacho falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la cabeza, los brazos y el estómago.

Las autoridades aún no han determinado el motivo detrás de este crimen, pero por como ocurrieron los hechos no descartan que pueda estar ligado a un ajuste de cuentas.