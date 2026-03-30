Sucesos

Dos hombres pierden la vida tras chocar contra árbol en Abangares

Los ahora fallecidos viajaban en una motocicleta, informaron las autoridades

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Por Adrián Galeano Calvo

Un trágico accidente de tránsito tiñó de sangre la tarde de este domingo, pues dos hombres perdieron la vida en un violento choque ocurrido en Guanacaste.

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La Cruz Roja informó que el mortal hecho ocurrió pasadas las 6:40 p.m. en el sector de Las Juntas Abangares, desde donde se reportó que una motocicleta chocó estrepitosamente contra un árbol.

Personal de la Benemérita se desplazó al sitio tras recibir la alerta; sin embargo, a su llegada confirmaron que ya no había nada qué hacer por las dos víctimas, quienes fueron declaradas fallecidas en la escena debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

Los dos hombres murieron de forma inmediata tras el choque. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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Las autoridades aún no han dado a conocer cómo ocurrió el accidente, pero preliminarmente se habla de que, por circunstancias que no son claras, la motocicleta en la que viajaban ambos hombres se salió de la carretera para luego estrellarse contra el árbol.

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De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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