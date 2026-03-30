Dos hombres pierden la vida tras chocar contra árbol en Abangares

Un trágico accidente de tránsito tiñó de sangre la tarde de este domingo, pues dos hombres perdieron la vida en un violento choque ocurrido en Guanacaste.

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La Cruz Roja informó que el mortal hecho ocurrió pasadas las 6:40 p.m. en el sector de Las Juntas Abangares, desde donde se reportó que una motocicleta chocó estrepitosamente contra un árbol.

Personal de la Benemérita se desplazó al sitio tras recibir la alerta; sin embargo, a su llegada confirmaron que ya no había nada qué hacer por las dos víctimas, quienes fueron declaradas fallecidas en la escena debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

Los dos hombres murieron de forma inmediata tras el choque. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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Las autoridades aún no han dado a conocer cómo ocurrió el accidente, pero preliminarmente se habla de que, por circunstancias que no son claras, la motocicleta en la que viajaban ambos hombres se salió de la carretera para luego estrellarse contra el árbol.

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De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.