Delincuentes se hacen pasar por funcionarios de Salud para presionar a curas

El padre Marcos Morales dijo sentirse preocupado pues otros sacerdotes podrían ser engañados.

Unos delincuentes se están haciendo pasar por funcionarios del ministerio de Salud para tratar de sacarles plata a los sacerdotes.

Ellos llaman a los religiosos y les dicen que hay personas que quieren denunciarlos por incumplir las medidas sanitarias contra el covid-19 en sus iglesias, pero es posible llegar a un “arreglo” con los “denunciantes”.

Esta situación fue destapada por el padre Marcos Morales de la parroquia de Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

“Ellos tocan el miedo, me decían que eran situaciones (incumplimientos de medidas sanitarias) que para otras personas no eran tan graves, pero como yo soy sacerdote la situación cambia por el tema de la opinión pública, por lo que siento que se basan en ese miedo para tratar de sacar dinero”, explicó.

Morales, quien se hizo muy conocido por encañonar a un hombre que habría agredido a una mujer con un cuchillo, le contó a La Teja que recibió la llamada el viernes.

El sacerdote dijo que en la Parroquia cuentan con cámaras para velar que todas las medidas sanitarias sean respetadas.

“Me llegó un mensaje del secretario diciendo que habían llamado del ministerio de Salud para informar que había unas personas muy molestas por el incumplimiento de los protocolos de salud y que iban a interponer una denuncia contra la iglesia.

“Que llevaron videos y fotografías de los supuestos incumplimientos y que yo tenía que llamar a otro señor, que era el inspector, para coordinar una visita”, recordó.

Extraña situación

El padre se puso en contacto con el supuesto inspector de Salud, quien le dijo que había dos mujeres chivísimas que querían denunciarlo y que iban a ir a varios medios de comunicación.

Morales le dijo al hombre que si le podía dar una copia de la denuncia, pero se quitó el tiro diciendo que estaba en trámite.

“Le pregunté si me podía decir el nombre de las señoras y me dijo que por ética profesional no podía, y que más bien no me debería de estar contando nada de eso, pero que me lo contaba por el interés de proteger a la Iglesia”.

Luego, le habló sobre una opción para evitar la denuncia.

Morales dijo que en la parroquia de Carrillo cumplen con todas las medidas sanitarias.



— "Sé que es la misma historia porque algunos compañeros me la contaron, no sé si alguno de ellos les habrá dado dinero porque es un tema muy delicado", dijo el padre Marcos Morales

“Me dijo que un señor relacionado a las dos mujeres estaba un poco más tranquilo y que tal vez le podían dar mi número para que hablara conmigo y llegar a un arreglo”, añadió Morales.

El sacerdote no accedió a la propuesta, por lo que el supuesto funcionario le dijo que coordinarían una visita al templo la próxima semana. Morales avisó a la Policía.

Puro cuento

Morales contactó a la jefa de la Caja del Seguro de la región de Carrillo para preguntar si sabía algo sobre la supuesta denuncia y dijeron que no.

“Entonces llamé a la encargada del ministerio de Salud y me dijo lo mismo, que esas personas no trabajaban ahí y que más bien se han dado denuncias de personas que llaman a comercios diciendo de que tienen videos y pruebas de incumplimientos de medidas y que les exigen dinero a cambio de no presentar la denuncia”, dijo.

Morales dijo que es posible que los delincuentes intentaran extorsionarlo a sabiendas de que el templo fue usado como punto para la campaña de vacunación por el covid-19.

Morales también llamó a la diócesis para consultar si había alguna denuncia en su contra y fue ahí cuando se enteró que no fue el único sacerdote contactado.

“Me dijeron que la misma historia que me contaron a mí se la contaron a otros seis o siete sacerdotes de parroquias grandes, por lo que me preocupé y llamé a la Conferencia Episcopal, donde me dijeron que lo mismo ha ocurrido en San José, Puntarenas y otros lugares, por lo que uno se da cuenta que es algo bien montado”, añadió.

El sacerdote, que es de armas tomar, dijo que hoy irá al OIJ a presentar la denuncia.