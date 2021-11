Delincuentes se roban camión de un hermano de “La Tía” Maureen Salguero

Alexander Salguero quedó varado con su trabajo por culpa de los delincuentes que se metieron a la propiedad en donde vive y se robaron su camión.

Él es hermano de la presentadora Maureen Salguero, conocida como La Tía, la familia denunció tanto penalmente y en redes sociales está situación que sufrieron esta semana.

Alexander vive en Santa Ana, San José, y asegura que la propiedad está al frente de la ruta 27 (que va de San José a Caldera), al ser una zona tan transitada siempre deja el vehículo en posición de salida.

“Me di cuenta a las cinco de la mañana de este lunes cuando iba a ir a trabajar, el camión no estaba y los portones que son eléctricos estaban abiertos, aquí donde vivimos siempre ha sido muy tranquilo y uno muy confiado, por eso no tenía cámaras de seguridad”, señaló.

La propiedad es grande, incluso tiene cuatro casas y dejan los vehículos cerca de las viviendas que las rodean unos portones; sin embargo, los delincuentes se las ingeniaron para meterse.

“Tal parece que ya sabían a lo que venían, porque abrieron los portones, les quedó muy fácil la huida porque vivo sobre la calle principal y nos estallaron las llantas de otros vehículos que estaban en la propiedad, me imagino que nos poncharon por sí nos dábamos cuenta en el momento del robo y queríamos seguirlos”, expresó el dueño del vehículo.

Incluso, los antisociales hasta cortaron un reflector que alumbraba el garaje, al parecer, para trabajar a oscuras, el vehículo lo tuvieron que encender o remolcar para poder sacarlo, ya que para salir hay una cuesta pequeña.

“Parece que se trata de una banda, por la forma de operar, desde la pista se ve todo el interior (a la propiedad), puede que existiera la posibilidad que nos hicieran un marcaje de la casa. El camión siempre lo dejo en posición de salida porque vivo al frente de una calle principal para no salir marcha atrás y golpear un carro, como dicen, estaba puesto para salir, lo tuvieron que encender porque para meterse a la pista hay que subir una pequeña pendiente”, dijo.

El camión es pequeño y perfectamente entra en cualquier lado, a la familia más que lo material, les duele el hecho que les roben la tranquilidad.

“Me he atrasado con mi trabajo, es el vehículo con el que me muevo, además estamos viendo la seguridad de la casa, pero cuando nos roban la paz es lo más duro”.

El camión es el machete de trabajo para la familia, los antisociales hasta las herramientas que habían en este se lo llevaron. Foto: Cortesía para LT El camión es el machete de trabajo para la familia, los antisociales hasta las herramientas que habían en este se lo llevaron. Foto: Cortesía para LT

“Se está dando el robo de camiones, el para qué no lo sé y las autoridades son los que deben de estar detrás de esto, porque uno piensa ¿para qué un camión? Para realizar un robo no, porque son muy lentos, para mover drogas o algo buscarían otro tipo de vehículo, no como el mío que es pequeño, sin turbo, ni potencia para llevar más carga”, comentó.

Alexander, es ingeniero en mantenimiento industrial, el camión es estilo plataforma y lo usaba para llevar todos los materiales, estos incluso se los llevaron con el vehículo.

Hace dos meses unos esposos perdieron sus ahorros luego de que les robaran un camión recién comprado en agencia, el cual solo lo tuvieron 12 horas, en Naranjo, Alajuela.

La Teja le consultó al OIJ sobre este tipo de hechos, pero al cierre de edición no respondieron, versiones no oficiales señalan que varios transportistas han sido víctimas de estos actos.

Si usted sabe dónde está el camión o lo reconoce llame a la línea 800 8000 645 del OIJ.