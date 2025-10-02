Denuncia permitió captura de sospechoso de producción y distribución de pornografía

Los agentes decomisaron gran cantidad de evidencia durante el allanamiento por producción y difusión de pornografía (OIJ/Cortesía)

Un hombre de 33 años, de apellido Quirós, fue detenido como sospechoso de presunta participación en delitos relacionados con la producción de pornografía.

Los agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en San Rafael Abajo, en Desamparados, San José.

Según la investigación, los hechos que se investigan habrían ocurrido entre los años 2017 y 2025 en la zona mencionada, tiempo durante el cual el sospechoso, supuestamente, se dedicaba a la producción y distribución de material pornográfico.

La investigación se inició este año tras recibir información de que una de las personas afectadas habría denunciado la supuesta actividad, lo que motivó que los agentes empezaran con la indagación.

Durante los meses de investigación, los agentes judiciales realizaron distintas diligencias para corroborar la información, logrando reunir indicios que señalan la posible participación del masculino en estos delitos. Esta labor incluyó análisis de dispositivos electrónicos y verificación de las denuncias recibidas, que habrían permitido establecer un patrón de comportamiento delictivo vinculado a la producción y distribución de este tipo de material.

Durante el allanamiento, al sospechoso le decomisaron un teléfono celular, dos dispositivos de almacenamiento USB, dos unidades centrales de procesamiento (CPU) y dos discos duros, los cuales serán analizados por los peritos judiciales en los laboratorios forenses.

El OIJ indicó que, tras la detención, el hombre será puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso legal correspondiente y determinará las medidas cautelares necesarias mientras se desarrollan las diligencias.