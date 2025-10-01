Fuerza Pública capturó a sospechoso del crimen de Kevin Kirby

Detienen a sospechoso de crimen de Kevin Kirby (MSP/cortesía)

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron la tarde de este miércoles a un hombre de apellido Torres, vinculado como sospechoso del homicidio de Kevin Kirby de 27 años.

El comisionado Osman Chacón informó que la detención se realizó a las 2:30 de la tarde, en la ciudadela María Reina, en Hatillo, San José, gracias a información suministrada por la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Torres estaría, presuntamente, relacionado con la muerte de Kirby, quien había sido reportado como desaparecido.

Kevin Kirby (Instagram/Redes sociales)

El cuerpo de la víctima fue localizado en horas de la mañana en Hatillo 8.

El sospechoso fue puesto a las órdenes del OIJ, que se encargará de continuar con la investigación.

El cuerpo de Kevin, de 27 años, fue encontrado la madrugada de este miércoles. Al parecer, habría sido víctima de tortura hasta su muerte y lanzado al río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre circunvalación.

Él desapareció cuando viajaba en su carro; el vehículo fue localizado y ahora es clave para los forenses en la investigación de su asesinato.

Aunque se ha hablado de un asalto, el OIJ mantiene varias líneas de investigación.