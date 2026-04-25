Sucesos

Desaparición de gemelos preocupa y el OIJ pide ayuda para encontrarlos

El paradero de Derek y Danny López Mena, de 15 años, se desconoce desde este viernes 24 de abril

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Por Alejandra Morales

Dos adolescentes gemelos se encuentran desaparecidos y las autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con su paradero.

Se trata de Derek López Mena y Danny López Mena, ambos de 15 años, quienes fueron reportados como no localizados el pasado 24 de abril de 2026.

Derek y Danny López Mena, de 15 años, están desaparecidos, fueron vistos por última vez el 24 de abril del 2026. Foto: OIJ
Derek y Danny López Mena, de 15 años, están desaparecidos, fueron vistos por última vez el 24 de abril del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los menores fueron vistos por última vez en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón.

La alerta fue emitida por la Delegación Regional del OIJ en Pérez Zeledón, que mantiene activo el protocolo de búsqueda.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que cualquier información que pueda ayudar a ubicar a los jóvenes sea comunicada de inmediato.

Si usted tiene datos relevantes sobre su paradero, puede comunicarse de forma confidencial al 800-800-0645, correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.

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Derek López MenaDanny López Menagemelos desaparecidos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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