Excursión termina en tragedia: muere conductor tras violento choque de buseta y tráiler

El accidente entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela terminó en tragedia, luego de que las autoridades confirmaran la muerte del conductor del vehículo que transportaba a un grupo de personas en excursión.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la buseta trasladaba a varias personas hacia una actividad recreativa cuando ocurrió el violento impacto.

El accidente entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela terminó en tragedia al morir el conductor de la buseta, la fatalidad ocurrió la mañana del sábado 25 de abril del 2026. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

LEA MÁS: Disparos en la madrugada dejan a hombre entre la vida y la muerte en Pavas

Tragedia en Manolos

Niña entre los heridos graves

El fuerte choque dejó además a varias personas en condición delicada, entre ellas una niña que fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños.

“Es una buseta que trasladaba una excursión a una actividad, colisiona contra un tráiler y se atienden cuatro personas en categoría delicada, se atiende a una niña y tenemos a cinco personas más en condición estable pero igual se van a trasladar para valoración”, detalló el teniente Sergio Bolaños, del Cuerpo de Bomberos.

Fatalidad entre buseta y tráiler

En total, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro personas en condición delicada, además de otras cinco en estado estable, quienes también fueron llevadas a centros médicos para su valoración.

Esta tragedia ocurrió específicamente 200 metros hacia Alajuela desde el cruce de Manolos, donde se reportó el fuerte impacto entre ambos vehículos.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el autobús viajaban menores de edad, lo que encendió las alarmas de los cuerpos de socorro, cerca de las 9 a. m. de este sábado 25 de abril.

Los Bomberos se desplazaron al sitio para atender la emergencia y valorar a las personas involucradas.