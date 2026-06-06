Descubren en Liberia el verdadero culpable de la peligrosa inundación que afectó a una veintena de familias

Las inundaciones que causaron daños y preocupación entre decenas de familias de Liberia durante la tarde y noche del viernes habrían tenido una causa que va más allá de las fuertes lluvias.

Según el alcalde de Liberia, Javier Calvo, la emergencia se habría visto agravada por la gran cantidad de basura acumulada en alcantarillas y cauces, situación que provocó tapones e impidió el paso normal del agua.

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Desechos y basura de todo tipo ocasionó el taponamiento de los sistemas de desfogue del río Liberia. (Municipalidad de Liberia/Municipalidad de Liberia)

Basura generó tapones

Calvo explicó que durante las inspecciones realizadas tras las inundaciones encontraron una enorme cantidad de residuos sólidos en distintos puntos afectados.

“La cantidad de residuos sólidos, mal manejados por parte de vecinos que los depositaron en el río, generó un tapón. Esto provocó que el agua se devolviera”, manifestó el alcalde.

Incluso, aseguró que detectaron una vivienda en el sector de Herradura de Liberia donde, aparentemente, lanzaban basura directamente al río desde una ventana.

Maquinaria municipal retira toneladas de basura que ocasionaron las inundaciones del viernes en Liberia. (Muni/Municipalidad de Liberia)

Decenas de familias afectadas

De momento, la municipalidad contabiliza al menos 24 familias afectadas por las inundaciones, aunque las autoridades consideran que la cifra podría aumentar conforme avanzan las inspecciones.

Las fuertes lluvias comenzaron alrededor de las 2 p. m. del viernes y se extendieron durante gran parte de la tarde y la noche, provocando anegamientos en distintos sectores del cantón.

Vehículos de la municipalidad realizan limpieza de vías y recolección de desechos tras inundaciones en Liberia. (Municipalidad de Liberia/Municipalidad de Liberia)

Han retirado numerosas vagonetas de residuos

Los trabajos de limpieza continúan este fin de semana.

“Hemos sacado hasta ahora ocho vagonetadas de basura y creo que vamos a sacar unas ocho más. Vamos para Herradura, donde nos podría generar una cantidad similar o incluso mayor de residuos”, señaló Calvo.

Las autoridades mantienen las labores de limpieza y evaluación de daños mientras hacen un llamado a la población para evitar lanzar desechos a ríos, quebradas y alcantarillas, ya que esta práctica puede agravar significativamente las emergencias durante la época lluviosa.