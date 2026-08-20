Desgarradora carta de la mamá de un sicario puso a llorar a muchos ticos

Una carta atribuida a la madre de un sicario está causando un fuerte impacto en redes sociales por la crudeza con la que describe el supuesto regreso de su hijo a casa después de haber escogido el camino del crimen: volvió muerto y para ser velado.

El escrito fue divulgado de manera anónima por la página Alma Caribe, vinculada con contenido del Caribe costarricense, y se convirtió en una publicación con miles de reacciones y numerosos comentarios. Algunas madres aprovecharon el espacio para pedir por sus propios hijos, mientras otros usuarios afirmaron que lloraron con las palabras.

No se revela quién escribió la carta ni la identidad del supuesto sicario, por lo que no existen elementos en la publicación que permitan verificar que corresponda a un caso real. El texto se presenta como una carta anónima y un mensaje dirigido “a los que juegan a ser intocables”.

“La sangre ajena se te impregna en el alma”

La publicación de Alma Caribe relata el supuesto dolor de una madre después de que su hijo regresara a casa para su propio velorio. (Canva/Canva)

“Hola, hijo. Hoy has vuelto a casa”.

La madre recuerda, según el texto, el momento en que su hijo se marchó reclamando que merecía una vida mejor. Luego contrapone aquellos supuestos sueños de dinero y lujos con la realidad que habría encontrado dentro del mundo criminal.

“Te hartaste de la comida humilde de nuestra mesa, pero terminaste malviviendo en un cerro, engañando al hambre con sopas instantáneas y tragándote el miedo en la oscuridad”, señala uno de los pasajes.

La carta también cuestiona directamente la búsqueda de dinero rápido y el precio que habría pagado el joven.

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“Anhelabas el dinero rápido, pero esas miserables monedas que te pagaban las habrías ganado con más honra partiéndote el lomo en el campo o cortando limones bajo el sol, pero libre”, expresa.

Después aparece una de las líneas más fuertes de toda la publicación: “Soñabas con armas, con respeto y con mujeres, ciego ante una verdad implacable: la sangre ajena se te impregna en el alma, y esa... esa no se lava ni con toda el agua y el jabón del mundo”.

El escrito también aborda el peso que habría quedado sobre la madre, quien asegura haber tenido que bajar la mirada ante otras personas y cargar con el estigma provocado por las acciones de su hijo.

“¿Dónde están ahora tus ‘hermanos’?”

Otro de los momentos más duros llega cuando la supuesta madre pregunta por aquellos que acompañaban al joven cuando estaba vivo y que, tras su muerte, ya no aparecen.

“¿Dónde están ahora tus ‘hermanos’? ¿Dónde quedaron esos amigos que amanecían contigo en las fiestas, los que juraban dar la vida por ti?”, cuestiona.

La carta incluso menciona al supuesto jefe del joven: “Y ese ‘patrón’, tu famoso ‘apá’, como le decías con tanto respeto... ¿Crees que vendrá a despedirte?”.

La respuesta la plantea inmediatamente “Hoy estás solo. Para ellos siempre fuiste desechable; para mí, eres la herida que nunca va a sanar”.

El desenlace termina de revelar qué significa aquel “regreso a casa” mencionado desde las primeras líneas. La madre asegura que su hijo finalmente volvió, pero ya era demasiado tarde.

“Qué burla tan cruel del destino: el camino que juraste que sería el más fácil, resultó ser un calvario de espinas para ti y una condena en vida para mí”, expresa el texto.

Y cierra con una frase especialmente dolorosa: “Hoy estás otra vez en la casa. Pero me duele hasta ahogarme, me quema las entrañas, porque este regreso no es un triunfo... solo regresaste para tu propio velorio”, concluye.