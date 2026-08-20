Sucesos

Papá e hijo fueron atacados a balazos afuera de su casa y uno murió dentro del baño en Limón

El ataque ocurrió en Limón 2000

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre de 60 años, de apellido Martínez y de nacionalidad nicaragüense, intentó refugiarse en el baño de su vivienda para escapar de una balacera, pero aun así fue alcanzado por los disparos y murió. Su hijo, de 21 años, también resultó herido en el ataque.

La agresión ocurrió a las 8:43 p. m. de este miércoles 19 de agosto en Limón 2000, cuando ambos se encontraban en vía pública a las afueras de su casa.

LEA MÁS: Este sería el vínculo entre el caso de una muchacha de 18 años asesinada y los hombres ejecutados horas antes en Cartago

La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
Un padre y su hijo fueron atacados a balazos la noche de este miércoles frente a su vivienda en Limón 2000. Foto: Ilustrativa (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), padre e hijo fueron interceptados por dos sujetos que caminaban por el lugar.

“Por razones que se desconocen y que se encuentran en investigación, los sospechosos les dispararon en reiteradas ocasiones”, informó la oficina de prensa del OIJ.

En medio de la balacera, el hombre de 60 años habría intentado ponerse a salvo dentro del baño de la vivienda. Sin embargo, los agresores continuaron disparando y lograron alcanzarlo.

La víctima recibió impactos de bala en la cabeza, los brazos, el hombro derecho, el tórax y el muslo derecho. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, ya no presentaba signos vitales.

Su hijo, de 21 años, también fue alcanzado por las balas y sufrió una herida en uno de sus brazos.

Personal de la Cruz Roja atendió la emergencia y trasladó al joven al hospital Tony Facio, donde recibió atención médica.

Después del ataque, los sospechosos huyeron del lugar y, hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas.

El cuerpo del hombre de 60 años fue remitido a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Limón 2000hombre muere baleado pese a refugiarse en el baño de una casa
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.