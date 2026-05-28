Sucesos

Desgarradores gritos de una mujer marcaron escena de violento homicidio en Upala

Violento hecho ocurrió la noche de este miércoles en Upala, Alajuela

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Por Alejandra Morales

Momentos de profundo dolor y desesperación fueron los que vivieron varios vecinos de Dos Ríos de Upala, en Alajuela, luego de una balacera que terminó con la vida de un hombre de 34 años.

Tras los disparos, lo que más impactó a quienes estaban cerca fueron los desgarradores gritos de una mujer que abrazaba el cuerpo de la víctima en plena calle.

Según trascendió, se trataba de la madre del fallecido.

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Violento hecho ocurrió la noche de este miércoles en Upala, Alajuela. (Archivo LN/Archivo LN)

Víctima murió en el sitio

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja a las 7:45 p. m. de este miércoles.

“Se atendió a un hombre de 34 años con heridas por arma de fuego en la cabeza y la pierna, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar”, informaron en la Cruz Roja.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima.

Escena causó conmoción entre vecinos

La escena generó conmoción entre vecinos y personas que escucharon tanto las detonaciones como los gritos de dolor de la madre al encontrar a su hijo sin vida.

Ahora las autoridades judiciales deberán investigar qué fue lo que ocurrió y quién o quiénes estarían detrás del ataque armado.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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