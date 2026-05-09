Detienen a colombianos con más de una tonelada de aparente droga en el Pacífico Sur

Una embarcación sospechosa de transportar droga en aguas del Pacífico Sur fue detenida por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), en coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Decomiso de droga Pacífico Sur (MSP/Cortesía)

Durante la intervención fueron detenidos dos tripulantes de nacionalidad colombiana, identificados preliminarmente con los apellidos Rovira y Córdoba.

Según las primeras diligencias policiales, dentro de la embarcación fueron halladas cerca de 60 pacas, cada una con aproximadamente 20 paquetes, lo que podría representar una carga superior a una tonelada de aparente cocaína y marihuana.

Dos colombianos fueron detenidos. Fotos: MSP (MSP/Cortesía)

Además del cargamento, las autoridades localizaron 23 estañones que, en apariencia, eran utilizados para el transporte de combustible, presuntamente para abastecer la embarcación durante las largas travesías marítimas.

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En medio del operativo, una segunda embarcación intentó acercarse al sitio donde se realizaba la intervención; sin embargo, la maniobra fue repelida de forma inmediata por los oficiales destacados en la zona.

Todo lo decomisado será trasladado a Golfito.

Dos hombres fueron capturados luego de que oficiales interceptaran una embarcación cargada con aparente droga y combustible en altamar.