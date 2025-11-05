Sucesos

Detienen a dos hombres sospechosos de colaborar con viaje de narcoavioneta ligada al cartel de Sinaloa

La investigación contra estas personas inició en el 2022, cuando las autoridades encontraron una narcoavioneta

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de Control de Drogas (PCD) como sospechosos de colaborar con uno de los carteles narco más conocidos y peligrosos del mundo.

Se trata de dos sujetos de apellidos Gutiérrez Salas y Ramírez Arguedas, quienes, de acuerdo con las autoridades, habrían cooperado con el cartel de Sinaloa, facilitándoles todo el apoyo logístico que necesitaban para que una narcoavioneta continuara su ruta.

LEA MÁS: Caso Traición: OIJ ha decomisado más de ₡225 millones en efectivo al cártel del Caribe Sur

Ambos fueron detenidos este miércoles por medio de allanamientos que los agentes antidrogas llevaron a cabo en una finca en La Victoria de San José de Upala, lugar donde detuvieron a Gutiérrez, y en San Fernando de Upala, donde fue capturado Ramírez. Además, intervinieron otro inmueble más ubicado en el cantón de Santo Domingo, Heredia.

Ambos sospechosos fueron detenidos en Upala. Foto MSP.
Ambos sospechosos fueron detenidos en Upala. Foto MSP. (MSP/Ambos sospechosos fueron detenidos en Upala. Foto MSP.)

“Las diligencias aún continúan; hasta el momento, la PCD indicó que se han decomisado cuatro armas de fuego, más de 300 municiones de distintos calibres, 217 mil colones en efectivo y dos radios de comunicación”, informó Seguridad Pública.

LEA MÁS: Hombre resulta herido de gravedad al ser atropellado por tráiler frente a Walmart de San Sebastián

La investigación, que finalizó con la detención de estos dos hombres, se inició tras un hecho ocurrido en julio del 2023, cuando en una pista clandestina ubicada en La Victoria de Upala las autoridades lograron decomisar una narcoavioneta.

“En esa oportunidad, la Fuerza Pública fue alertada sobre la presencia de la aeronave, la cual, se presume, tuvo problemas para despegar. Al llegar las autoridades, las personas que se encontraban en el sitio huyeron, por lo que la escena quedó en manos de la PCD.

LEA MÁS: Caso Traición: OIJ ha decomisado más de ₡225 millones en efectivo al cártel del Caribe Sur

“Producto de la revisión, se decomisaron 420 paquetes de cocaína ubicados en la avioneta y un vehículo tipo pick-up, así como ocho mil dólares y varios tanques con combustible. Según las investigaciones, el vuelo tendría como destino final México, para, de ahí, llevar los estupefacientes hasta los Estados Unidos”, detalló Seguridad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cartel Sinaloa Costa RicaDetenidos Cartel Sinaloa
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.