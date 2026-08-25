Sucesos

Detienen a hombre que habría usado nube en internet para un perverso fin

El sospechoso fue detenido por el OIJ en un allanamiento

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Por Adrián Galeano Calvo
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Un hombre apellidado Barboza, de 38 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de utilizar una plataforma de almacenamiento en la nube para un perverso fin.

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual informó que el sujeto fue capturado como sospechoso del presunto delito de tenencia, producción y difusión de material de abuso infantil.

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La detención se dio la mañana de este martes por medio de un allanamiento que agentes de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen realizaron en el sector de Pavón de Golfito.

El sospechoso fue detenido por medio de un allanamiento. Foto OIJ.
El sospechoso fue detenido por medio de un allanamiento. Foto OIJ. (OIJ/El sospechoso fue detenido por medio de un allanamiento. Foto OIJ.)

Según el OIJ, los hechos con los que se vincula a este sujeto se habrían dado desde marzo del 2024 hasta setiembre del 2025, y la investigación en su contra inició el pasado 9 de julio.

“Mediante herramientas avanzadas de investigación los agentes judiciales lograron establecer la existencia de un usuario en internet que mediante un servicio de almacenamiento en la nube y otros descargó y almacenó gran cantidad de material de abuso sexual infantil”, señaló el OIJ.

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Los agentes judiciales también investigan varios archivos de imágenes y videos de abuso sexual infantil que podrían haber sido producidos por el sospechoso.

Además de detener al sospechoso, los investigadores decomisaron varios aparatos electrónicos.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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