Detienen a joven sospechoso de estafar con paquetes turísticos al extranjero

La ilusión de conocer otro país y comenzar a contar los días para abordar un avión habría terminado en decepción para varias personas que denunciaron haber sido víctimas de una supuesta estafa con paquetes turísticos.

Un hombre de apellido Quirós, de 23 años, fue detenido por agentes del OIJ como sospechoso de este caso, luego de un allanamiento realizado a las 6 a. m. de este jueves 29 de octubre en una vivienda en barrio Bellavista, en Aserrí, San José.

La investigación comenzó en junio de este año, después de que varias personas presentaran denuncias contra el sospechoso, quien, en apariencia, ofrecía paquetes turísticos al extranjero por medio de una supuesta agencia de viajes de la que decía ser propietario.

Según detalló la oficina de prensa del OIJ, las víctimas contactaban al hombre mediante redes sociales y plataformas de mensajería, donde presuntamente promocionaba paquetes turísticos y boletos aéreos para destinos como Guatemala, Colombia y Tailandia, entre otros.

Un hombre de apellido Quirós, de 23 años, detenido en barrio Bellavista, en Aserrí, San José por supuestas estafas con paquetes turísticos fuera de Costa Rica. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Quienes estaban interesados en viajar realizaban pagos parciales o totales mediante transferencias por Sinpe o depósitos bancarios. La promesa era que, una vez completado el pago, recibirían los respectivos boletos aéreos.

Sin embargo, de acuerdo con las diligencias de investigación, después de recibir el dinero, el sospechoso presuntamente daba distintas explicaciones para justificar los retrasos en la entrega de los tiquetes.

Entre las razones que habría mencionado estaban supuestos problemas con las aerolíneas, cambios en los itinerarios e inconvenientes administrativos. Pese a las explicaciones, los viajes no se concretaban y tampoco se devolvía el dinero, según las denuncias.

El allanamiento

Durante el operativo de este jueves, los agentes judiciales decomisaron aparatos electrónicos, celulares, documentación y otros elementos que podrían resultar importantes para la investigación.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, despacho que determinará su situación jurídica.

El OIJ también hizo un llamado a las personas que consideren haber sido víctimas de hechos similares para que se presenten en la delegación judicial más cercana e interpongan la respectiva denuncia.