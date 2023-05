Detienen a motociclista sospechoso de quebrarle la quijada a un señor de una patada

El sospechoso fue detenido en Sabanilla de Montes de Oca. Foto OIJ.

Un motociclista apellidado Espinoza, de 50 años, fue detenido como sospechoso de agredir salvajemente a un señor de apellido Landa, de 64 años, quien terminó con la quijada quebrada tras recibir una brutal patada en la cara.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que el motorizado fue detenido pasadas las 2 p. m. de este viernes 19 mayo en barrio Sinaí, en Sabanilla de Montes de Oca.

Según la Policía Judicial, Espinoza fue capturado por agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ pues es investigado por el presunto delito de lesiones gravísimas.

“Los hechos se dieron el pasado 17 de mayo, a eso de las 4 p. m. en Sabanilla de Montes de Oca, frente a una venta de ceviche, cuando el ahora ofendido se encontraba en ese sector, momento en el que, por razones que se mantienen en investigación, el sospechoso en apariencia lo agredió propinándole una patada en la cara y luego se fue del lugar”, indicó el OIJ.

En una entrevista con La Teja, la hija del afectado contó que la agresión se dio debido a que su papá, sin ninguna intención, chocó con su camión la moto del sospechoso al echar reversa.

Salvajada de motociclista contra camionero

“Nosotros tenemos una distribuidora de mariscos y mi papá los distribuye; él andaba cobrando unas facturas y repartiendo un producto. Estaba en el camión, lo iba acomodar y dio reversa, el motociclista parqueó la moto detrás del camión, en un punto ciego para mi papá y donde él echó para atrás, siente donde golpea algo, él frena y se baja”, detalló la joven.

A la moto solo se le habría quebrado el guardabarros delantero (pieza que va sobre la llanta).

Landa comenzó a revisar las luces del camión y, al parecer, el motociclista le habría indicado que arreglaban por las buenas o por las malas; supuestamente, lo único que quería era dinero; sin embargo, la víctima le dijo que llamaran a un tráfico, porque no le iba a dar plata.

“Ahí es donde empieza el problema, el tipo le comenzó a gritar que le tenía que pagar. Hay testigos que confirman que mi papá, en ningún momento, le falta el respeto, no le grita, parece que el hombre le pide plata y mi papá le dijo: ‘no, hermano, no le voy a pagar nada, llamemos al tráfico y con mucho gusto, porque si usted quiere que le pague, entonces yo me voy a fijar para ver qué le pasó a las luces del camión y aún así no le estoy reclamando’.

“Donde mi papá se agacha y se sienta para decirle lo de las luces, el tipo se altera y le habría dicho que ‘iban a arreglar por las buenas o por las malas, que decida’. Como mi papá le dice que va a llamar al tráfico es cuando le pega el patadón, lo ofende y se va”, manifestó la hija de la víctima.

El afectado permanece internado a la espera de una cirugía reconstructiva.