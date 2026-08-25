Detienen a mujer sospechosa de involucrar a una adolescente en videos sexuales en Heredia

Una mujer de 32 años y un hombre de 41 años fueron detenidos este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosos de participar en la fabricación, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Los operativos se realizaron durante la mañana en San Pablo y Santo Domingo de Heredia.

De manera preliminar, los sospechosos se dedicaban a la fabricación de ese tipo de material, que posteriormente habría sido distribuido mediante una aplicación de mensajería telefónica.

Los agentes detuvieron a los dos sospechosos y decomisaron computadoras, teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y diferentes elementos que podrían ser importantes para la investigación.

Una mujer fue detenida por un caso fabricación, producción y distribución de material de abuso sexual infantil. (OIJ/Cortesía)

Según trascendió, dentro de las pesquisas también se maneja la versión de que la mujer habría involucrado a una adolescente en la producción de videos con contenido sexual, los cuales, presuntamente, habría vendido posteriormente a un hombre con quien mantenía una relación de amistad.

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Este aspecto deberá ser esclarecido por los investigadores mediante el análisis del material y de los dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos.

La investigación también permitió identificar a un tercer sospechoso, un hombre de apellido Lépiz, de 66 años, quien ya se encuentra privado de libertad por una causa relacionada con el delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

Ahora los agentes deberán analizar la evidencia decomisada para determinar el contenido.

Los dos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.