Detienen a otro supuesto “pez gordo” del caso Shark, vinculado al envío de droga desde Costa Rica a Europa

Un hombre de apellido Gómez, de 52 años, de nacionalidad colombiana, fue detenido por estar vinculado con el caso judicial Shark.

La captura la realizaron la mañana de este miércoles 21 de enero y estuvo a cargo de los agentes de Legitimación de Capitales del OIJ, quienes allanaron una casa en barrio El Empalme, en San Ramón de Alajuela.

Gómez es sospechoso de lavar dinero y de ser uno de los principales encargados de mover droga y dinero.

“Esta detención es producto de una investigación iniciada en el 2024, relacionada con el caso Shark, en el cual se realizaron 23 allanamientos en San José, San Carlos y Alajuela, en los que desarticularon una banda dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de dinero”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

En esa ocasión lograron la captura del líder del grupo; pero seguía pendiente la detención de Gómez.

“Presuntamente se dedicaba a la logística para el envío de capitales a Europa utilizando contenedores como el medio”, agregaron en el OIJ.

De momento, han decomisado ¢14 millones, seis celulares, un arma de fuego y documentos de interés para la investigación.

