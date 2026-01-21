Madre e hijo bajo investigación por indignante delito que podría cambiar sus vidas para siempre

Una mujer de 42 años y un hombre de 22 años, ambos de apellido Ramírez, están en manos del OIJ por ser sospechosos de robo agravado.

A ellos los detuvieron mediante un allanamiento en Alajuelita, el cual estuvo a cargo de los investigadores de Alajuela, quienes contaron con el apoyo de los agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Los hechos con los que los vinculan ocurrieron el 19 de noviembre anterior, a las 3:30 p. m., en Desamparados de Alajuela, cuando la víctima caminaba por la calle y fue abordada por dos hombres que iban en carro y, mediante amenazas con arma de fuego, lo intimidaron.

“Se recibe la denuncia, los agentes inician la investigación y logran determinar la supuesta participación de estas personas”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades decomisaron marihuana, dos armas de fuego, municiones y documentación importante.

