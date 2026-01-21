Hombre de 75 años figura como sospechoso de arrastrar a un perro atado al cuello desde una moto

Un sujeto de apellido Garita, de 75 años, está en manos del OIJ por ser el sospechoso de arrastrar a un perro atado a una moto desde el cuello del animal.

Este hecho quedó grabado y ha causado mucha indignación; la agresión habría ocurrido el 12 de enero anterior, sin embargo, trascendió hasta este martes 20 de enero.

La captura la realizó el OIJ de Sarapiquí, en la comunidad de Cuatro Esquinas; este sujeto es sospechoso del delito de crueldad animal.

La situación ocurrió en Horquetas y varios vecinos fueron los que sorprendieron a Garita.

Este sujeto está en manos de las autoridades judiciales.

Agentes del OIJ detuvieron en vía pública, en Cuatro Esquinas de Horquetas de Sarapiquí, a este sujeto sospechoso de un caso de presunta crueldad animal denunciado por vecinos. (OIJ/Cortesía)

Hecho quedó grabado

Este caso de maltrato animal quedó grabado y se ve cuando el hombre habría arrastrado por varios metros al perro.

Una mujer que se percató de lo ocurrido reaccionó desesperada y le gritó al hombre para que se detuviera al notar que el perro ya no podía continuar y se echaba sobre el asfalto debido al cansancio.

El perrito tuvo que recibir atención por el daño que sufrió en sus patitas. (Reiner Montero/Suministrada)

Indignados por la situación, la señora y un hombre siguieron al conductor hasta que este se detuvo y lo enfrentaron por lo ocurrido.

En el video se escucha a una mujer reclamarle al motociclista por el estado del animal y exigirle que lo liberara. Al parecer, el hombre decía que debía llevarlo a su dueño.

LEA MÁS: Guerra narco en Cartago: Gordo Julio, Los Maruja y Turco serían los responsables de teñir de sangre la tranquila provincia

Aunque en las imágenes no se observa el momento exacto en el que el animal es arrastrado, sí se aprecia al perro visiblemente exhausto y con lesiones en sus patas.

Rescatistas del grupo Gotitas de Esperanza de Sarapiquí interpusieron la denuncia formal el lunes ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso se mantiene actualmente en investigación.

LEA MÁS: Mujer muere atropellada cerca del peaje de ruta 27 en Escazú

El perrito está recibiendo atención veterinaria.

Este medio no comparte el video por el nivel de violencia y el sufrimiento que pasó el animalito.

Si usted sabe quién es el agresor, no dude en llamar al OIJ al 800-8000645.