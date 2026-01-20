Indignación en Sarapiquí: Denuncian a motociclista por arrastrar a un perro atado al cuello

Un video sirvió a los vecinos de Horquetas de Sarapiquí para denunciar un presunto caso de maltrato animal en el que un hombre habría arrastrado por varios metros a un perro atado a una motocicleta sobre la carretera.

Según ha circulado en redes sociales, el motociclista llevaba al animal amarrado con un mecate al cuello mientras conducía.

Una mujer que se percató de lo ocurrido reaccionó desesperada y le gritó al hombre para que se detuviera al notar que el perro ya no podía continuar y se echaba sobre el asfalto debido al cansancio.

El perrito tuvo que recibir atención por el daño que sufrió en sus patitas. (Reiner Montero/Suministrada)

Indignados por la situación, la señora y un hombre siguieron al conductor hasta que este se detuvo y lo enfrentaron por lo ocurrido. El sujeto, aún sin identificar, conducía una motocicleta roja con negro y vestía botas de hule, pantalonera azul y suéter negro.

En el video se escucha a una mujer reclamarle al motociclista por el estado del animal y exigirle que lo liberara. Al parecer, el hombre decía que debía llevarlo a su dueño.

Aunque en las imágenes no se observa el momento exacto en el que el animal es arrastrado, sí se aprecia al perro visiblemente exhausto y con lesiones en sus patas.

Rescatistas del grupo Gotitas de Esperanza de Sarapiquí interpusieron la denuncia formal el lunes ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso se mantiene actualmente en investigación.

El perrito está recibiendo atención veterinaria.

Este medio no comparte el video por el nivel de violencia y el sufrimiento que pasó el animalito.

Si usted sabe quién es el agresor, no dude en llamar al OIJ al 800-8000645.