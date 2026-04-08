Sucesos

Detienen a sospechoso de herir a hombre en el cuello durante riña, víctima lucha por su vida

El hombre, de 41 años, fue herido gravemente con arma blanca en el cuello durante una pelea en vía pública y permanece en condición delicada

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Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Martínez, de 41 años, se encuentra luchando por su vida tras ser herido con arma blanca en el cuello, en medio de una riña ocurrida en Curridabat.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se dieron cuando la víctima se encontraba en la calle y, por razones que aún se investigan, se dio un enfrentamiento con hombres.

Durante la discusión, uno de los involucrados habría utilizado un cuchillo para herir gravemente a Martínez tres veces en el cuello.

El hombre fue trasladado al Hospital Calderón Guardia donde permanece en condición delicada.

Un joven fue detenido como sospechosos de la agresión. (Freepik)

En medio de la atención de la emergencia, oficiales de la policía administrativa lograron la detención de un sospechoso de apellido Piedra, de 28 años, quien figura como uno de los presuntos implicados en el ataque.

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El caso se mantiene en investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en la agresión.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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