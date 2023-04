Detienen a sospechosos de doble homicidio, uno de los asesinados sería un joven inocente

Los sujetos fueron detenidos cuando huían en un carro. Foto MSP.

Tres hombres, cuyas identidades no se han dado a conocer, fueron detenidos por la Fuerza Pública como sospechosos del doble homicidio ocurrido la noche de este martes en el cantón de Siquirres, en Limón.

La captura de los sujetos fue confirmada por Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, quien indicó que los sujetos andaban fuertemente armados.

“La efectiva respuesta de Fuerza Pública que mantenía una operación focalizada en ese sector, porque se había identificado que es una zona donde operan estructuras criminales, permitió la captura de tres personas, el decomiso de dos armas de fuego, una de ellas un fusil de alto calibre, y chalecos antibalas”, detalló.

Esta fue una de las armas decomisadas. Foto MSP.

Según Calderón, los uniformados mantienen un operativo en los alrededores, pues se presume que un cuarto sospechoso se habría dado a la fuga en una motocicleta.

LEA MÁS: Pesadilla se cumplió para esposos fallecidos en atropello: sus hijos tuvieron que ser separados

En cuanto a las víctimas del doble homicidio, uno de ellos fue identificado como un hombre apellidado Williams y de 33 años, quien mantiene amplio antecedente por venta y distribución de drogas y estaría ligado a una estructura criminal que opera en Limón.

A los sospechosos les decomisaron este chaleco antibalas. Foto MSP.

El segundo fallecido fue identificado con el apellido Bravo y de 25 años, extraoficialmente trascendió una versión que señala que este, al parecer, sería una víctima colateral y que iba saliendo de un gimnasio cuando se dio el tiroteo, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

“En cuanto a la pregunta de si uno de los fallecidos era objetivo o no, lo que podemos indicar es que el ahora fallecido de 25 años no cuenta con antecedentes. Su vinculación o no lo determinará la policía investigativa”, informó Seguridad.