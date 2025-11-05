Detienen en La Uruca a extranjero requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína

Oficiales de la Policía Profesional de Migración sorprendieron en La Uruca, San José, a un extranjero buscado por Estados Unidos por un delito sumamente grave.

Se trata de un estadounidense apellidado La Fauci, quien cuenta con un requerimiento internacional por parte del gobierno norteamericano, por los delitos de tráfico de cocaína y conspiración para traficar cocaína.

Como si eso no fuera suficiente, el sujeto también cuenta con antecedentes penales en Costa Rica por el delito de portación ilegal de arma permitida.

El estadounidense tendrá que regresar a su país a la fuerza. Foto Policía Profesional de Migración. (Cortesía/El estadounidense tendrá que regresar a su país a la fuerza. Foto Policía Profesional de Migración.)

De acuerdo con la Policía Profesional de Migración, el estadounidense fue detenido en vía pública en La Uruca. Al parecer, cuando los oficiales revisaron sus datos descubrieron que era buscado por las autoridades estadounidenses.

El sospechoso quedó a las órdenes de dicho cuerpo policial para que se realice el respectivo trámite y sea extraditado a su país natal para enfrentar las causas que se le atribuyen.