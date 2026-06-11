Detienen en Tibás a mujer sospechosa de trata de personas y explotación sexual de una menor de edad

Una mujer de apellido González, de 36 años y de nacionalidad hondureña, fue detenida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mañana de este jueves, como sospechosa de los delitos de trata de personas y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La captura se realizó durante un allanamiento efectuado en Tibás, como parte de una investigación que se desarrolla desde hace varios meses.

El OIJ detalló que el caso surgió luego de que los investigadores recibieran información confidencial que alertaba sobre una posible situación de explotación sexual de una persona menor de edad, así como la presunta distribución de material de abuso sexual infantil.

Una mujer fue detenida como sospechosa de explotación sexual contra una menor (oij/cortesía)

Según las pesquisas, la ahora detenida aparentemente promocionaba servicios de compañía para adultos y, una vez que establecía confianza con algunos clientes, presuntamente les ofrecía a la menor de edad para que mantuvieran relaciones sexuales.

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Los agentes decomisaron evidencia considerada de interés para la investigación, entre ella dinero en efectivo tanto en colones como en dólares, un arma de fuego calibre .22 con cargador y municiones, tres teléfonos celulares, prendas de vestir y otros artículos.

La sospechosa fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, entidad que deberá determinar las medidas cautelares y el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existen más personas involucradas en el caso.