Vecinos revelan razón por la que creen que balearon a guarda en Villa Olímpica de Desamparados

El supuesto robo de arma que dejó a un oficial Municipal herido podría tener un transfondo distinto para los vecinos de la Villa Olímpica de Desamparados, quienes creen que un reclamo días atrás por el robo de una bicicleta pudo haber sido el detonante del violento ataque que mantiene en condición crítica al guarda.

La víctima es Luis Gerardo Loaiza Coto, de 63 años, quien la mañana de este martes recibió un disparo en el rostro dentro de las instalaciones deportivas y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

Aunque la versión preliminar de las autoridades señala que el sospechoso habría intentado despojar al oficial de su arma de fuego, lugareños consultados por La Teja aseguran que en la comunidad circula otra hipótesis.

Guarda fue baleado en la Villa Olímpica en desamparados (Silvia Coto/Silvia Coto)

Según relataron, hace pocos días se robaron una bicicleta dentro de la Villa Olímpica mientras los guardas municipales atendían otra situación.

Uno de los vecinos explicó que el incidente habría generado tensiones con personas vinculadas a un grupo criminal que opera en las cercanías.

“En la Villa ponen seguridad privada, luego municipal, y hace poco más de dos semanas llegaron los municipales, hay cuatro oficiales. A nosotros nos extraña que fuera por un robo de un arma. Lo que se cree más bien es que hace unos días hubo un incidente en la Villa y se robaron una bicicleta. Se dice que el guarda le reclamó a la chusma que está cerca y que eso traía cola. Si el delincuente andaba armado, ¿para qué iba a robar otra arma? Eso está muy raro. Nosotros más bien creemos que el reclamo detonó todo esto”, comentó un vecino que pidió no ser identificado.

El ataque

Según los testimonios recopilados en la comunidad, durante la mañana dos oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando ocurrió el ataque.

Los vecinos creen que el agresor habría aprovechado ese momento para acercarse a la caseta donde se encontraba Loaiza.

“La bala le entró por el cachete, pero no le salió. Nos preocupamos mucho por él porque uno lo ve con frecuencia cuando sale de la caseta y ellos hacen su ronda. Son personas que se vuelven parte de la comunidad”, señaló otro lugareño.

Sujeto baleó a guarda en Desamparados para robarle su arma

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 9:13 a. m. y que al llegar encontró al hombre con una herida de extrema gravedad.

“Se informa de un hombre adulto con herida por arma de fuego a nivel facial, se le aborda y se traslada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, indicó la institución.

Video muestra momentos previos al ataque

Un video de seguridad captó parte de lo ocurrido y se ha convertido en una pieza clave para la investigación.

Las imágenes muestran a un hombre vestido con gorra, suéter oscuro y pantalón gris caminando por la entrada principal de la Villa Olímpica sin levantar sospechas.

El hombre entra a las instalaciones deportivas hasta acercarse a la caseta donde estaba el guarda.

El sospechoso andaba con un suéter negro y llegó directo a la caseta del guarda (OIJ/Cortesía)

Segundos después, según se aprecia en la grabación, saca un arma de fuego y se dirige directamente hacia el oficial.

Posteriormente ocurre un forcejeo entre ambos hombres y es en ese momento cuando Loaiza recibe el disparo que lo dejó gravemente herido.

Horas después del hecho, David Hidalgo, jefe de la Policía Municipal de Desamparados, explicó que la principal línea de investigación apunta a un intento de robo del arma que portaba el guarda.

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No obstante, los investigadores analizan todos los elementos disponibles, incluidos los videos de seguridad y los testimonios recopilados en la zona.

Por ahora no se ha informado de personas detenidas relacionadas con el caso.

Mientras tanto, en la comunidad hay gran preocupación.

Los vecinos aseguran que más allá de cuál sea el móvil definitivo, el ataque les arrebató la tranquilidad que durante años han tenido los vecinos de la Villa Olímpica.

Guarda fue baleado en la Villa Olímpica en desamparados (Silvia Coto/Silvia Coto)

Ahora esperan que las autoridades logren identificar al responsable y esclarecer si detrás del violento ataque existió realmente un intento de robo o si, como sospechan algunos lugareños, se trató de una represalia derivada de conflictos ocurridos días antes.

Las autoridades judiciales trabajaron en la búsqueda de testigos y cámaras durante este martes.