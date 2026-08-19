“Diablo” pasará la noche en las celdas del OIJ y este miércoles podría reunirse con agentes de la DEA

Alias Diablo ser verá con la DEA (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, pasarán la noche en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicadas en los Tribunales de San José.

Ambos fueron sometidos este martes a una audiencia relacionada con un caso de homicidio simple en Pococí.

Diablo pasará la noche en celdas del OIJ. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Arias Monge, quien además es requerido por las autoridades de Estados Unidos, podría sostener una reunión con agentes de la DEA durante la mañana de este miércoles.

Mientras tanto, tanto “Diablo” como “Tan” permanecerán bajo custodia durante toda la noche en las instalaciones judiciales.

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En el lugar se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad, ante la presencia de ambos sospechosos.