Dictan un año de prisión preventiva a presuntos integrantes del cartel del Caribe Sur

El grupo fue detenido en allanamientos en Limón, Alajuela, San José y Puntarenas

Por Silvia Coto

El Poder Judicial confirmó este miércoles que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) dictó un año de prisión preventiva contra 23 personas sospechosas de integrar una agrupación criminal internacional conocida como el cartel del Caribe Sur, presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas y otros delitos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron el mayor operativo de su historia contra el cartel del Caribe Sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los sospechosos son de apellidos Mora, Méndez, Aguilar, Muñoz, Cortés, McDonald, McKenzie, Brown, Chavarría, Rivera, Alvarado, Chacón, Díaz, Rodríguez, Guzmán, Suárez, Presida, Ordoñez, Quesada, López, Ampie y Ramos, fueron detenidos durante un gran operativo en Limón, Alajuela, San José y Puntarenas.

Desde 2019, la organización habría operado en el tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y tráfico de armas, importando cocaína y marihuana desde países sudamericanos. Parte de la droga era comercializada en Costa Rica y otra enviada hacia el norte del continente.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, vehículos, embarcaciones y varias evidencias importantes para la investigación. Entre ellos vehículos de marca Chevrolet, artículos Gucci y Louis Vuitton, además de más de ¢225 millones en efectivo.

La medida cautelar regirá hasta el 4 de noviembre del 2026, mientras avanza el proceso judicial. El caso continúa bajo investigación.

