Tiroteo en Oreamuno separa a gemelos de 16 años: uno murió y el otro está grave

Dos pistoleros en moto los atacaron cuando estaban en la calle en Cartago

Por Silvia Coto

El joven que fue asesinado la noche del martes en Vista Hermosa de Oreamuno, en Cartago, tenía 16 años, y su hermano gemelo terminó gravemente herido.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los dos adolescentes estaban en la calle cuando pasaron los ocupantes de una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones.

Uno de los hermanos recibió un impacto en la cabeza y falleció en el lugar, mientras que el otro resultó herido en la cadera y en un brazo.

15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego.
Las autoridades investigan el homicidio de los hermanos. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Unidades de la Fuerza Pública y dos ambulancias de la Cruz Roja atendieron la escena. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de uno de los jóvenes y trasladaron al otro en condición crítica al Hospital Max Peralta.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

