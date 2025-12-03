Tiroteo en Oreamuno separa a gemelos de 16 años: uno murió y el otro está grave

El joven que fue asesinado la noche del martes en Vista Hermosa de Oreamuno, en Cartago, tenía 16 años, y su hermano gemelo terminó gravemente herido.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los dos adolescentes estaban en la calle cuando pasaron los ocupantes de una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones.

Uno de los hermanos recibió un impacto en la cabeza y falleció en el lugar, mientras que el otro resultó herido en la cadera y en un brazo.

LEA MÁS: Hombre está grave tras recibir una puñalada en el cuello en Golfito

Las autoridades investigan el homicidio de los hermanos. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Unidades de la Fuerza Pública y dos ambulancias de la Cruz Roja atendieron la escena. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de uno de los jóvenes y trasladaron al otro en condición crítica al Hospital Max Peralta.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables.