Hombre está grave tras recibir una puñalada en el cuello en Golfito

Un grave ataque con puñal se registró la noche de este martes en Guaycará de Golfito, en Puntarenas, donde un hombre de 37 años resultó gravemente herido.

El hecho fue reportado a las 9:43 p.m., según información preliminar de la Cruz Roja. Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al afectado con una herida en el cuello, por lo que recibió atención inmediata.

Debido a la gravedad de la lesión, el paciente fue trasladado en condición crítica al hospital de Golfito.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el ataque.