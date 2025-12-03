Sucesos

Hombre está grave tras recibir una puñalada en el cuello en Golfito

Un hombre de 37 años fue trasladado de emergencia al hospital de Golfito tras el violento ataque

Por Silvia Coto

Un grave ataque con puñal se registró la noche de este martes en Guaycará de Golfito, en Puntarenas, donde un hombre de 37 años resultó gravemente herido.

El hecho fue reportado a las 9:43 p.m., según información preliminar de la Cruz Roja. Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al afectado con una herida en el cuello, por lo que recibió atención inmediata.

Debido a la gravedad de la lesión, el paciente fue trasladado en condición crítica al hospital de Golfito.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el ataque.

heridohombre herido en el cuelloagresiónhospital de golfitocruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

