Diez hombres del caso Traición siguen prófugos tras tres meses y el OIJ lanza alerta para capturarlos

La organización, relacionada con el cartel Caribe, es señalada por el homicidio múltiple ocurrido en Dondonia, Limón

Por Alejandra Morales

Diez hombres vinculados al caso Traición, relacionados con el primer cartel de Costa Rica, denominado Caribe, están libres y el OIJ pide ayuda para capturarlos.

Michael Soto, director interino del OIJ, señaló que agradecen cualquier información de estos sujetos para terminar con las detenciones que iniciaron desde noviembre del 2025.

Si usted reconoce a alguno de los hombres, llamar a la línea confidencial 800-8000-645.

Buscados por el caso Traición. Foto: OIJ
Según el director interino del OIJ, la operación recibe su nombre por un homicidio múltiple en Dondonia, Limón, ocurrido el 2 de marzo del 2022, que consolidó el poder del grupo. Ese día, en una emboscada, fueron asesinadas siete personas.

Uno de los fallecidos fue Danny Hernández Fernández, alias Ratón, quien bajo engaños fue llevado a la finca donde lo mataron. Shock sobrevivió a ese ataque.

Los otros fallecidos eran Leonardo Bonilla Pérez (39 años), Alejandro Salazar López (26), Michael Kelly Davis (29), Royandy Cook Beckford (21), Divan Luis Michel Bustos (34) y José Bernardo Montoya Arias (51).

Desde 2019, la organización habría operado en el tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y tráfico de armas, importando cocaína y marihuana desde países sudamericanos. Parte de la droga era comercializada en Costa Rica y otra enviada hacia el norte del continente.

Alejandra Morales

