Operación Traición: Estos son los 16 fugitivos del cártel del Caribe Sur que son buscados por el OIJ

Acá están las fotos de los 16 fugitivos del cártel del Caribe Sur, si los ha visto llame a las autoridades

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita colaboración para detener a 16 personas que siguen en fuga tras el histórico operativo que realizaron por la Operación Traición.

Las personas son requeridas por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

Buscados prófugos operativo Traición
Pedro Umaña, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Juan Mena, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Edilson Castrillon, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

El operativo más grande en la historia del país se realizó con el fin de desarticular un poderoso cártel de drogas supuestamente liderado por los hermanos Luis Manuel (alias Shock) y Jordie Picado Grijalba (alias Noni), ambos con solicitud de extradición.

Los investigadores desarrollan 64 allanamientos simultáneos en distintas provincias, con la participación de más de 1.200 agentes del OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública, el ICD y otras instituciones.

Buscados prófugos operativo Traición
Prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Jesús Rivera, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Wilmer Blandón, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
John Montenegro, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Clinton McField, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Según el director interino del OIJ, Michael Soto, la operación recibe su nombre por un homicidio múltiple en Dondonia, Limón, ocurrido en 2022, que consolidó el poder del grupo.

Durante la investigación se han decomisado más de 13 toneladas de cocaína y marihuana.

Las autoridades identifican a esta estructura como el “cártel del Caribe Sur”, una red transnacional que proveía gran parte de la droga distribuida en Costa Rica.

Buscados prófugos operativo Traición
Karla Picado, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Tobías Delgado, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
José Daniel Paz, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Jean Carlos Quesada, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Hasta la tarde de este martes han sido detenidos 24 hombres y cinco mujeres.

Buscados prófugos operativo Traición
Aaron Grijalba, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Orlando Angulos, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Hamon Cuthberth, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)
Buscados prófugos operativo Traición
Wilfredo Robleto, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Si usted identifica a las personas de las fotos puede llamar al 800-8000-645 de la línea confidencial del OIJ.

