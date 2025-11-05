Operación Traición: Estos son los 16 fugitivos del cártel del Caribe Sur que son buscados por el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita colaboración para detener a 16 personas que siguen en fuga tras el histórico operativo que realizaron por la Operación Traición.

Las personas son requeridas por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

Pedro Umaña, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Juan Mena, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Edilson Castrillon, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

El operativo más grande en la historia del país se realizó con el fin de desarticular un poderoso cártel de drogas supuestamente liderado por los hermanos Luis Manuel (alias Shock) y Jordie Picado Grijalba (alias Noni), ambos con solicitud de extradición.

Los investigadores desarrollan 64 allanamientos simultáneos en distintas provincias, con la participación de más de 1.200 agentes del OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública, el ICD y otras instituciones.

Prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Jesús Rivera, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Wilmer Blandón, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

John Montenegro, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Clinton McField, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Según el director interino del OIJ, Michael Soto, la operación recibe su nombre por un homicidio múltiple en Dondonia, Limón, ocurrido en 2022, que consolidó el poder del grupo.

Durante la investigación se han decomisado más de 13 toneladas de cocaína y marihuana.

Las autoridades identifican a esta estructura como el “cártel del Caribe Sur”, una red transnacional que proveía gran parte de la droga distribuida en Costa Rica.

Karla Picado, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Tobías Delgado, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

José Daniel Paz, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Jean Carlos Quesada, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Hasta la tarde de este martes han sido detenidos 24 hombres y cinco mujeres.

Aaron Grijalba, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Orlando Angulos, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Hamon Cuthberth, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Wilfredo Robleto, prófugos del operativo Traición. (OIJ/cortesía)

Si usted identifica a las personas de las fotos puede llamar al 800-8000-645 de la línea confidencial del OIJ.