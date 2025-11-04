Sucesos

Motociclista muere tras chocar contra un poste cuando se dirigía a su trabajo en La Guácima

El motociclista de 36 años murió mientras era atendido en la sala de shock.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un motociclista de 36 años perdió la vida la madrugada de este martes, luego de sufrir un violento accidente en Alajuela.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:36 a. m., en La Guácima, cuando aparentemente, perdió el control de su moto y chocó contra un poste.

Un motociclista falleció cuando iba camino a su trabajo. (Silvia Coto)

Según confirmaron las autoridades, el fuerte impacto provocó que el conductor sufriera un golpe en seco, con múltiples lesiones de gravedad.

Según el cruzrojista Román Castro, el hombre presentaba una fractura de fémur en la pierna izquierda, trauma en tórax y un fuerte golpe en la cabeza.

El herido fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció minutos después de ingresar a la sala de shock.

LEA MÁS: Le quebró el celular, la amenazó y luego la atacó: sospechoso de tentativa de femicidio irá a prisión

Trascendió que el hombre se dirigía a su lugar de trabajo al momento del accidente.

LEA MÁS: Iglesia llora la muerte de pastora y profeta que murió con su hija por aparente fuga de gas provocada

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de recolectar evidencias para determinar las circunstancias exactas del accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
La Guácimamotociclista fallecidoaccidente en La GuácimaAlajuelaaccidentes en Costa Rica
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.