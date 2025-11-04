Motociclista muere tras chocar contra un poste cuando se dirigía a su trabajo en La Guácima

Un motociclista de 36 años perdió la vida la madrugada de este martes, luego de sufrir un violento accidente en Alajuela.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:36 a. m., en La Guácima, cuando aparentemente, perdió el control de su moto y chocó contra un poste.

Un motociclista falleció cuando iba camino a su trabajo. (Silvia Coto)

Según confirmaron las autoridades, el fuerte impacto provocó que el conductor sufriera un golpe en seco, con múltiples lesiones de gravedad.

Según el cruzrojista Román Castro, el hombre presentaba una fractura de fémur en la pierna izquierda, trauma en tórax y un fuerte golpe en la cabeza.

El herido fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció minutos después de ingresar a la sala de shock.

Trascendió que el hombre se dirigía a su lugar de trabajo al momento del accidente.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de recolectar evidencias para determinar las circunstancias exactas del accidente.