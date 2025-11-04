Sucesos

Le quebró el celular, la amenazó y luego la atacó: sospechoso de tentativa de femicidio irá a prisión

El hombre ignoró las órdenes judiciales y agredió con un arma blanca a la mujer

Por Silvia Coto
La Unidad de Género de la Fiscalía de Puntarenas consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Duarte Herrera, sospechoso de cometer los delitos de tentativa de femicidio, incumplimiento de una medida de protección, daño patrimonial y amenazas en perjuicio de una mujer.

La medida fue dictada por el Juzgado Penal de la localidad y regirá hasta el 3 de noviembre del 2026, mientras continúa la investigación con el expediente 25-000537-1892-PE.

Según la prueba recabada hasta el momento, la víctima y el imputado mantuvieron una relación de, aproximadamente, seis años, de la cual nació un hijo. Hace seis meses se separaron, debido a las agresiones psicológicas que, aparentemente, el hombre ejercía contra la mujer.

Como parte de la separación, la ofendida solicitó medidas de protección, que le prohibían al sospechoso acercarse a ella o a su vivienda a menos de 300 metros, así como agredirla o comunicarse con ella.

Al parecer, el 29 de setiembre, Duarte, presuntamente, amenazó a la víctima y le quebró el celular. Un mes después, habría vuelto a incumplir las medidas al contactarla por teléfono para ofenderla.

El 1.º de noviembre, en horas de la noche, luego de llamarla y amenazarla nuevamente, el sospechoso habría llegado a la casa de la mujer y la atacó con un objeto punzocortante, provocándole heridas en el rostro, oídos, cabeza, cuello y brazos. Durante el violento suceso, la víctima logró pedir ayuda a familiares, quienes acudieron en su auxilio.

La Fiscalía confirmó que el caso permanece en investigación, mientras Duarte Herrera cumplirá prisión preventiva como medida cautelar.

