Desaparición misteriosa: hija de trabajadora de Teletica salió a pasear a su perra y no volvió

Kenyi Valeria Ávalos Rodríguez, de 17 años, desapareció cuando salió a pasear a su perrita de nombre Sisi Camila.

La adolescente, hija de una trabajadora de Teletica, fue reportada como desaparecida ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con las autoridades, la última vez que se le vio fue este lunes 3 de noviembre, cuando salió con su perra en San Miguel de Desamparados, cerca de las 3 de la tarde.

En cámaras de seguridad quedó grabada mientras caminaba junto con la perra; sin embargo, luego se le perdió el rastro.

Foto: OIJ

Si usted la ha visto o sabe dónde se encuentra, puede comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645 del OIJ. Su familia y allegados piden colaboración ciudadana para encontrarla y poner fin a la angustia que viven desde su desaparición.

La joven es hogareña y no es normal que se vaya de la casa.

