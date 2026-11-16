Director de fondo de becas consiguió millonarios préstamos para él y sus familiares

Un hombre que tenía a su cargo un fondo destinado a financiar los estudios de personas de escasos recursos terminó condenado a siete años de cárcel por aprovechar su puesto para conseguir préstamos estudiantiles para él y varios de sus familiares.

El hombre fue condenado a siete años de cárcel. (Fabian Herandez)

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó este lunes 16 de noviembre que el sentenciado es de apellidos Araya Madrigal, quien se desempeñaba como director ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT).

Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando el funcionario habría utilizado su cargo para favorecerse con recursos públicos destinados a becas y créditos educativos.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Araya emitió dos reglamentos que incorporaron condiciones para permitir que personas que no eran de escasos recursos pudieran acceder a los préstamos del fondo.

Posteriormente, utilizó esas disposiciones para solicitar un crédito destinado a financiar sus propios estudios, pese a que no cumplía con los requisitos para recibir el beneficio.

Pero el caso no terminó ahí. El acusado también propuso ante el Consejo Directivo los nombres de su hija y su hermano para que recibieran préstamos estudiantiles.

Como resultado, su hija obtuvo un crédito por ¢3.894.000, mientras que su hermano recibió otro por ¢2.085.750.

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La Fiscalía también demostró que Araya integró un Consejo Asesor Académico y Técnico, encargado de revisar y recomendar la aprobación o el rechazo de las solicitudes de préstamo.

Desde ese puesto, participó en el análisis de una solicitud presentada por un sobrino suyo y votó a favor de recomendar que se le aprobara el beneficio, aunque conocía el vínculo familiar.

Araya fue condenado a siete años de prisión por los delitos de peculado y legislación en provecho propio.

La Fiscalía agregó que, antes de llegar a juicio, otros integrantes del Consejo Directivo se sometieron a una medida alterna conocida como suspensión del proceso a prueba.