PANI busca quién se hará cargo de bebé que su mamá, al parecer, habría intentado asfixiarlo

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) trabaja para encontrar un entorno familiar seguro para una bebé de 15 meses que permanece hospitalizada luego de que, presuntamente, su mamá intentara asfixiarla en barrio San José de Alajuela.

La bebé sigue hospitalizada. (Shutterstock)

La institución confirmó que el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Alajuela (DARIA) recibió el caso el domingo 15 de noviembre, a la 1:27 p. m.

Desde entonces, los funcionarios comenzaron las diligencias para garantizar la protección de la pequeña. Entre las primeras acciones, atendieron a la niña en el Hospital de Alajuela y entrevistaron a su papá y a su abuela.

Además, coordinaron con la Fiscalía, debido a que la madre quedó detenida por los hechos que se investigan.

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La bebé continúa hospitalizada, por lo que el PANI está valorando los recursos familiares para determinar quién podría hacerse cargo de ella cuando reciba el alta médica.

El caso se conoció luego de que oficiales de la Fuerza Pública recibieran una alerta del Sistema de Emergencias 911 sobre una bebé que aparentemente no respiraba.

Los policías llegaron a la vivienda y observaron que la pequeña presentaba múltiples lesiones, marcas y signos de agresión en el rostro y el cuello.

Según la información preliminar del Ministerio de Seguridad Pública, la madre, una mujer de apellido Chavarría, habría intentado asfixiar a la niña durante más de 10 minutos.

Ante la gravedad de la situación, los oficiales detuvieron a la sospechosa y coordinaron el traslado de la bebé en una ambulancia al hospital.

La mujer quedó a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela, que deberá determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, la pequeña permanece bajo atención médica.