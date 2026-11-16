Sucesos

PANI busca quién se hará cargo de bebé que su mamá, al parecer, habría intentado asfixiarlo

La Fiscalía de Alajuela investiga a la madre detenida mientras la niña permanece bajo atención médica

Por Silvia Coto

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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) trabaja para encontrar un entorno familiar seguro para una bebé de 15 meses que permanece hospitalizada luego de que, presuntamente, su mamá intentara asfixiarla en barrio San José de Alajuela.

Aunque la esperanza de vida ha aumentado en Rusia, la natalidad se ha mantenido muy baja y lejos del umbral de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer. Fotografía: Shutterstock
La bebé sigue hospitalizada. (Shutterstock)

La institución confirmó que el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Alajuela (DARIA) recibió el caso el domingo 15 de noviembre, a la 1:27 p. m.

Desde entonces, los funcionarios comenzaron las diligencias para garantizar la protección de la pequeña. Entre las primeras acciones, atendieron a la niña en el Hospital de Alajuela y entrevistaron a su papá y a su abuela.

Además, coordinaron con la Fiscalía, debido a que la madre quedó detenida por los hechos que se investigan.

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La bebé continúa hospitalizada, por lo que el PANI está valorando los recursos familiares para determinar quién podría hacerse cargo de ella cuando reciba el alta médica.

El caso se conoció luego de que oficiales de la Fuerza Pública recibieran una alerta del Sistema de Emergencias 911 sobre una bebé que aparentemente no respiraba.

Los policías llegaron a la vivienda y observaron que la pequeña presentaba múltiples lesiones, marcas y signos de agresión en el rostro y el cuello.

Según la información preliminar del Ministerio de Seguridad Pública, la madre, una mujer de apellido Chavarría, habría intentado asfixiar a la niña durante más de 10 minutos.

Ante la gravedad de la situación, los oficiales detuvieron a la sospechosa y coordinaron el traslado de la bebé en una ambulancia al hospital.

La mujer quedó a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela, que deberá determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, la pequeña permanece bajo atención médica.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.