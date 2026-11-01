Sucesos

Discusión dentro de un bar terminó con un joven de 21 años asesinado en Puntarenas

Discusión dentro de bar en El Roble terminó en tiroteo mortal contra un joven de 21 años

Por Silvia Coto

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Un joven de 21 años murió tras recibir varios disparos dentro de un bar, en Bellavista, en El Roble de Puntarenas.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Lobo.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 12:14 a. m. de este domingo 1.º de noviembre, cuando el joven se encontraba dentro del local

En apariencia, se dio una discusión con otras personas y, supuestamente, una de ellas sacó una pistola y disparó en varias ocasiones contra Lobo.

Cruz Roja
Un hombre fue asesinado a balazos en un bar en Puntarenas (Cruz Roja)

Los balazos le provocaron heridas que acabaron con su vida en el sitio.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia.

Durante la madrugada de este domingo, los agentes realizaron varias diligencias para dar con el sospechoso.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.