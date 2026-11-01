Discusión dentro de un bar terminó con un joven de 21 años asesinado en Puntarenas

Un joven de 21 años murió tras recibir varios disparos dentro de un bar, en Bellavista, en El Roble de Puntarenas.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Lobo.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 12:14 a. m. de este domingo 1.º de noviembre, cuando el joven se encontraba dentro del local

En apariencia, se dio una discusión con otras personas y, supuestamente, una de ellas sacó una pistola y disparó en varias ocasiones contra Lobo.

Un hombre fue asesinado a balazos en un bar en Puntarenas (Cruz Roja)

Los balazos le provocaron heridas que acabaron con su vida en el sitio.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia.

Durante la madrugada de este domingo, los agentes realizaron varias diligencias para dar con el sospechoso.