Discusión frente a casa en Puntarenas termina a balazos y hombre resulta herido

Un hombre de 34 años, de apellido Hernández, resultó herido de bala la noche del lunes en el barrio Juanito Mora, en Barranca de Puntarenas, luego de una discusión con otro sujeto.

Según la información preliminar, el suceso ocurrió cuando Hernández se encontraba conversando frente a su casa con otro hombre. En determinado momento, ambos habrían iniciado una discusión que se tornó violenta.

El herido fue llevado al hospital de Puntarenas . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Según los reportes iniciales, el otro sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

Las balas impactaron a Hernández en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los sospechosos.