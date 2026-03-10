OIJ detiene a empresario dueño de reconocido hotel y empresa de transporte turístico de lujo como sospechoso de lavado de dinero

Un empresario de la zona sur del país, quien es dueño de un conocido hotel y una empresa de transporte turístico con buses de lujo, fue detenido la mañana de este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de liderar un grupo criminal.

Se trata de un hombre apellidado Rojas Barquero, quien es investigado por la Policía Judicial como sospechoso del presunto delito de legitimación de capitales, esto como parte de un caso denominado Estrategia.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que la investigación inició en agosto del 2023 y está relacionada con la supuesta legitimación de más de ¢4500 millones, que habrían sido productos de actividades de narcotráfico.

(OIJ/Rojas fue detenido en un condominio en La Guácima. Foto OIJ.)

“El tema de legitimación de capitales con este grupo asciende a ¢4500 millones, se están incautando vehículos de lujo, además se están anotando algunas propiedades de lujo en condominios, un hotel en el sector de Golfito, una empresa de maquinaria pesada y una empresa de transporte de turismo internacional", detalló.

Soto explicó que una de las propiedades que se están anotando es el conocido Hotel y Restaurante Corcovado, el cual está ubicado muy cerca del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Además, detalló que como parte de las labores van a decomisar aproximadamente 20 vehículos de alta gama y anotar cerca de 32 propiedades de lujo, principalmente en condominios.

El sospechoso es dueño de un conocido hotel en Golfito. Foto Facebook.

Junto a Rojas la Policía Judicial también busca detener a su madre, sus dos hermanos, un hijo y otras personas que estarían vinculadas con la actividad criminal del grupo.

Según la tesis del OIJ, Rojas y el resto de sus allegados utilizaban sus tres empresas para producir dinero y legitimar los capitales obtenidos de actividades ilícitas.

Al parecer, este hombre también era socio de Jonathan Álvarez, alias “Profe” o “Gato”, quien estuvo en la lista de extraditables a solicitud del gobierno de Estados Unidos por el presunto delito de narcotráfico.