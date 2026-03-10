Autoridades detienen a hija de hombre que Estados Unidos quería extraditar

La hija de uno de los hombres que figuraba en la lista de extraditables a solicitud de los Estados Unidos fue detenida la mañana de este martes como sospechosa de un grave delito.

Así lo reveló Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien reveló que se trata de la hija de Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Gato” o “Profe”.

Este sujeto había sido solicitado por los Estados Unidos por Narcotráfico, pero un Tribunal terminó por descartar su extradición recientemente.

La mujer fue detenida en un operativo realizado la mañana de este martes. (OIJ/Captura de pantalla)

En cuanto a la mujer detenida, que también sería de apellido Álvarez, el director de la Policía Judicial indicó que esta es sospechosa de participar en los supuestos negocios de su padre, específicamente por un presunto delito de lavado de dinero.

“Estamos deteniendo a una mujer apellidada Álvarez, que es hija de un sujeto que estuvo privado de libertad y que se pretendía extraditar, así como dos contadores y dos personas más.

En este caso en particular logramos establecer que la hija estaba ligada con la estructura, así como dos contadores vinculados con todo el movimiento financiero y dos personas más ligadas con el apoyo logístico y movimientos financieros”, detalló Soto.

Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro había sido solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos. (OIJ/Se trata de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, quien es vinculado con las capturas del Operativo Venus.)

La Policía Judicial informó que estas capturas forman parte de un operativo denominado caso Venus 2.0, el cual consistió en 6 allanamientos que permitieron la captura de los sospechosos.

“Se denomina Venus 2.0, porque el año pasado se realizó la primera operación, donde se hicieron 20 allanamientos y se detuvieron a 9 personas. A raíz de ese caso estamos realizando varios allanamientos, que tienen que ver con legitimación de capitales por ¢3500 millones".

Según las autoridades, el dinero que estaba siendo legitimado habría sido producto de narcotráfico, específicamente del trasiego de cargamentos de cocaína que fueron escondidos en exportaciones de madera.