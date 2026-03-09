Imponen la pena más alta del país a tiktoker por ataque contra Marisol Gómez y la muerte de ‘Tingo’

Los jueces del Tribunal Penal de Quepos dictaron la pena máxima contra tres hombres vinculados con el violento ataque que sufrió la tiktoker costarricense Marisol Gómez Quesada, hecho en el que también fue asesinado su novio Eliécer Torres León, conocido como “Tingo”.

De acuerdo con la sentencia, al sospechoso conocido como “Nacho”, de apellidos Herrera Herrera, quien también era tiktoker, le impusieron 58 años de prisión.

Mientras tanto, los otros dos imputados, de apellidos Linares Fernández y Monterrey Castrillo, recibieron 55 años de cárcel cada uno por su participación en el caso.

No obstante, según lo establece la legislación costarricense, la pena efectiva máxima que una persona puede cumplir en prisión es de 50 años, por lo que las condenas quedarán ajustadas a ese límite.

Las penas fueron impuestas este lunes 9 de marzo.

Este caso lo llevó la Fiscalía de Quepos y Parrita, que señaló en la acusación que el 30 de junio del 2023, durante una transmisión por redes sociales, hubo una supuesta pelea entre dos mujeres. Una de ellas resultó ser Marisol Gómez.

“Se presume que un hombre, de apellidos Herrera Herrera, contactó a los acusados Linares Fernández y Monterrey Castrillo, con el aparente fin de idear un plan para acabar con la vida de la tiktoker como del novio, a cambio de un pago de tres millones de colones”, señalaron en la acusación.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, supuestamente, Linares y Monterrey se trasladaron a Parrita, hasta la casa de la pareja ofendida.

“Se cree que los hombres ingresaron y dispararon en contra de Gómez y Torres en reiteradas ocasiones. Producto de la agresión, la mujer resultó herida y Eliécer Martín Torres León falleció en el sitio”, agregó la acusación.

Este debate arrancó el martes 10 de febrero anterior en el Tribunal Penal de Quepos, y prácticamente se llevó un mes.

Eliécer Torres León, conocido como Tingo y su novia Marisol Gómez, fueron muy conocidos en Tiktok. Foto: Archivo LT

Marisol y Tingo sufrieron un ataque armado la madrugada del viernes 30 de junio de 2023, en Esterillos Oeste en Parrita. Supuestamente, cuatro sujetos llegaron a la casa de la pareja y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Herrera, de 30 años, fue detenido en Esparza, es sospechoso de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Foto: OIJ.

El hombre murió en el sitio, mientras que ella fue llevada a un centro médico, donde logró sobrevivir.

Luego, las autoridades vincularon a Herrera como sospechoso de este hecho. Herrera fue amigo de Marisol Gómez; no obstante, luego surgieron problemas en la relación, a tal punto que, en apariencia, hubo hasta amenazas publicadas en redes sociales.

Este caso forma parte del expediente 23-000903-0072-PE, de la Fiscalía de Quepos y Parrita.

