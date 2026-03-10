Hombre es acribillado dentro de carro frente a escuela en Cartago

La violencia sigue tocando a la provincia de Cartago, el hecho más reciente ocurrió la noche de este lunes cuando un hombre fue acribillado dentro de un carro por unos sicarios.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:50 p.m. en el sector de Concepción de La Unión, en Cartago, al frente de la escuela Terán Valls, contiguo a la iglesia católica de esa localidad.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local recibió la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despachó una unidad al sitio, cuyos paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales y con múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias. (Facebook/El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias.)

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, extraoficialmente se maneja la versión de que el ataque, al parecer, habría sido cometido por dos sujetos en motocicleta que se acercaron hasta el carro de la víctima para dispararle.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, sin embargo, de forma preliminar trascendió que se trataría de un hombre apellidado Gómez, conocido como “Palomo”, pero esto no ha sido confirmado por el OIJ.