Sucesos

Hombre es acribillado dentro de carro frente a escuela en Cartago

Extraoficialmente se habla de que la víctima fue un hombre conocido por el alias de “Palomo”

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La violencia sigue tocando a la provincia de Cartago, el hecho más reciente ocurrió la noche de este lunes cuando un hombre fue acribillado dentro de un carro por unos sicarios.

LEA MÁS: Abuelita le pidió a colegial asesinado que no fuera a clases por una razón, pero él insistió en ir para entregar una tarea

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:50 p.m. en el sector de Concepción de La Unión, en Cartago, al frente de la escuela Terán Valls, contiguo a la iglesia católica de esa localidad.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local recibió la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despachó una unidad al sitio, cuyos paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales y con múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias.
El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias. (Facebook/El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias.)

LEA MÁS: Uno de los costarricenses en la lista de extraditables se salva de ser enviado a Estados Unidos

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, extraoficialmente se maneja la versión de que el ataque, al parecer, habría sido cometido por dos sujetos en motocicleta que se acercaron hasta el carro de la víctima para dispararle.

LEA MÁS: Imponen la pena más alta del país a tiktoker por ataque contra Marisol Gómez y la muerte de ‘Tingo’

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, sin embargo, de forma preliminar trascendió que se trataría de un hombre apellidado Gómez, conocido como “Palomo”, pero esto no ha sido confirmado por el OIJ.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio La UniónHomicidio Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.