Discusión habría desencadenado balacera que dejó a mujer en condición crítica en Ipís

Las autoridades judiciales ya lograron determinar las circunstancias en las que una mujer resultó gravemente herida tras recibir varios disparos la noche del miércoles en Ipís de Goicoechea.

Según el Organismo de Investigación Judicial, la mujer, de apellido Zúñiga, habría tenido una discusión con un hombre, quien en determinado momento sacó una pistola y le disparó en varias ocasiones.

El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido (cortes/cortesía)

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 9:21 p. m. del miércoles, luego de recibir la alerta sobre una persona herida.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron a la mujer con heridas de bala en la mano derecha, el glúteo y el muslo derecho.

LEA MÁS: Detienen a padrastro que fue grabado cuando lanzó a una niña en un basurero en Pérez Zeledón

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde permanece internada.

Agentes judiciales se mantienen investigando el caso para identificar y ubicar al sospechoso, así como esclarecer con mayor detalle lo ocurrido.