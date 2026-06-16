Doctor repelió asalto a balazos en farmacia de Liberia: uno de los sospechosos habría resultado herido

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este martes en el centro de Liberia, Guanacaste, luego de que dos hombres que viajaban en motocicleta ingresaran presuntamente para asaltar la farmacia Santa Margarita.

Según información preliminar, los sospechosos llegaron al local y, aparentemente, amenazaron con un arma de fuego a las personas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, mientras el atraco estaba en curso el médico de la farmacia, quien sería portador legal de armas, repelió el asalto y disparó contra uno de los sospechosos.

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El asalto ocurrió en una farmacia en Liberia (Cortesía/Cortesía)

Uno de los sospechosos habría resultado herido, los testigos lo vieron donde iba renqueando posteriormente ambos sospechosos huyeron del sitio a bordo de la motocicleta.

En ese momento había clientes dentro de la farmacia, quienes vivieron momentos de gran angustia por la situación. Una señora logró salir del negocio rápidamente en el momento en que entraron los sospechosos.

Tras la alerta, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un amplio operativo en distintos sectores de Liberia para tratar de ubicar a los sospechosos y determinar si alguno acudió a un centro médico para recibir atención.

Las autoridades trabajan en el sitio para entrevistar a testigos y también buscar videos que permitan ver cómo ocurrieron los hechos.

Por el momento se desconoce si los hampones se llevaron dinero.

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Colaboró con esta información Guana Noticias.