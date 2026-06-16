Sucesos

Vecinos alertaron a las autoridades y hallaron a una mujer fallecida en Pococí

La mujer, al parecer una adulta mayor, fue localizada sin vida dentro de su vivienda en Molino de Jiménez. Las autoridades judiciales investigan las causas del fallecimiento.

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Por Silvia Coto

Una adulta mayor fue encontrada fallecida dentro de su vivienda la tarde de este martes en la comunidad de Molino, en Jiménez de Pococí, en Limón.

Según la información preliminar, vecinos de la zona comenzaron a preocuparse porque llevaban varias horas llamándola y tocando la puerta de su casa, sin obtener ninguna respuesta.

Ante la situación, decidieron solicitar ayuda al 911, ya que la vivienda permanecía completamente cerrada y temían que algo le hubiera ocurrido.

Al sitio acudió una unidad del Cuerpo de Bomberos, cuyos funcionarios ingresaron a la casa y encontraron a la mujer sin signos de vida.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Los bomberos encontraron fallecida a la mujer. Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

De manera preliminar se informó que la señora no presentaba heridas visibles; sin embargo, las circunstancias de su muerte aún no están claras.

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Agentes judiciales se hicieron presentes en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento.

Las autoridades no han revelado, de momento, la identidad ni la edad de la mujer.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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