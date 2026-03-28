Dolor en San Ramón: identifican a joven de 24 años que murió en choque de bicimoto

El joven que perdió la vida en un accidente de tránsito la noche del viernes en el centro de San Ramón ya fue identificado por las autoridades.

Se trata de un hombre de apellido Peace, de 24 años, quien falleció tras un violento choque ocurrido a eso de las 10:37 p.m. en las cercanías del hospital de la localidad.

Según la información preliminar, el joven viajaba en una bicimoto cuando, por razones que aún están bajo investigación, colisionó contra un vehículo.

El accidente en San Ramón cobró la vida de un joven de 24 años (Cortesía/Cortesía)

Tras el impacto, una de las personas involucradas fue trasladada al hospital de San Ramón, mientras que Peace murió en el sitio debido a la gravedad de sus heridas.

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El caso es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes buscan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Asimismo, las autoridades confirmaron que a los conductores se les realizaron pruebas de alcoholemia, las cuales resultaron negativas.